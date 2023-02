POL-FR: Binzen: Clubheim in der Mühlenstraße besprüht - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Unbekannte gelangten am Samstag, 11.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.40 Uhr bis 20.35 Uhr, wohl über eine nicht verschlossene Haupteingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße / gegenüber der Bayerstraße. Im weiteren Verlauf hebelten die Unbekannten eine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die ...

