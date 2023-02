Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bäckerei

Freiburg (ots)

Montagnacht, 13.02.2023, kurz vor 04.00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Toilettenfenster auf, um in den Verkaufsraum einer Bäckerei zu gelangen. Aus zwei Kassen wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Bäckerei befindet sich in der Hauptstraße in dem Straßenabschnitt zwischen der Post- und der Semmelweisstraße. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

