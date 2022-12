Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte, als sie in der Nacht zum Mittwoch (28.12.) versuchten, in ein Einfamilienhaus in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste auf die Terrasse des Hauses und machten sich dort an einer Tür zu schaffen. Diese hielt den Hebelversuchen der Kriminellen glücklicherweise stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 200 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

