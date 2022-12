Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Leberwurst mit Rasierklinge ausgelegt

Polizei bittet Hundehalter um besondere Vorsicht und warnt vor gefährlichen Ködern

Pfungstadt (ots)

Ein Hundebesitzer hat am Mittwochmittag (28.12.) der Polizei mitgeteilt, dass er beim Spaziergang mit seinem Hund in der Ringstraße, gegenüber zur Einmündung in die Taunusstraße, auf einen verdächtigen Hundeköder gestoßen ist. Im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel fand er die ausgelegte Leberwurst, die mit einer Rasierklinge präpariert gewesen sein soll. Der Spaziergänger hat diese umgehend entsorgt. Die Absuche einer Polizeistreife im Anschluss nach weiteren möglichen gefährlichen Hundeködern verlief ergebnislos . Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen und bittet Hundehalter um erhöhte Vorsicht. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

