POL-DA: Groß-Zimmern: Mehrere Bäume angesägt

Polizei bittet um Hinweise

Groß-Zimmern (ots)

An mehreren Bäumen haben bislang Unbekannte auf einem Feldweg in Richtung "Reinheimer Teiche" ihre Zerstörungswut ausgelassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mindestens zehn Bäume angesägt. Das Ordnungsamt der Gemeinde Groß-Zimmern hatte die Schäden am Mittwoch (28.12.) gegen 14.30 Uhr festgestellt und die Polizei informiert. Wann genau an den Bäumen gesägt wurde, ist unklar. Valide Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Polizei in Dieburg bittet um Hinweise über verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 06071/9656-0.

