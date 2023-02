Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach vermeintlichem Raub eines Handys zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.02.2023, gegen 2.50 Uhr kam es in der Landesaufnahmestelle (LEA) in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Hierbei soll ein 25-jähriger Mann gemeinsam mit einem 20-Jährigen mit einem Besenstiel und einem Aluminium-Krückstock auf einen 26-jährigen Mann tunesischer Staatsangehörigkeit eingeschlagen und diesem schwere Verletzungen und stark blutende Wunden im Kopfbereich zugefügt haben.

Während der Sicherheitsdienst der LEA versuchte, den Streit zu deeskalieren und dem Verletzten zu Hilfe kam, konnten Interventionskräfte des Polizeipräsidiums Freiburg die beiden Beschuldigten noch an der Tatörtlichkeit vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort bestand der Verdacht einer Raubstraftat. Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert, konnte diese in den Morgenstunden jedoch wieder verlassen.

Die beiden Beschuldigten, die sich erst seit wenigen Tagen in der LEA aufhalten, wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer tunesischer und algerischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht, ebenfalls an einer Straftat in der Schweiz beteiligt zu sein. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

