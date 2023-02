Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Defekt an Heizungsanlage - Bewohner von zwei Mehrfamilienhäuser evakuiert

Freiburg (ots)

Dumpfe Schläge aus einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus wurde der Polizei am Sonntag, 12.02.2023 gegen 13.15 Uhr in der Straße Gündenhausen gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an und vor Ort konnten die immer wiederkehrenden Schlaggeräusche sowie ein optisches Beben der Hauswand festgestellt werden. Aufgrund möglicher Explosionsgefahr wegen dem Verdacht eines Gasaustrittes wurde das Haus sowie ein weiteres angebautes Mehrfamilienhaus in der Hohe-Flum-Straße umgehend evakuiert. Die Straße Gündenhausen wurde abschnittsweise im Verlauf des Einsatzes gesperrt. Durch die Feuerwehr Schopfheim wurde das Haus betreten und überprüft. Die Hauptgasleitung sowie der Strom beider Objekte wurden durch die Feuerwehr und einem hinzugezogenen Techniker abgestellt, sodass es zu keinem weiteren Gasaustritt mehr kommen konnte. Ursächlich für den Gasaustritt war laut Feuerwehr vermutlich ein Defekt an der Heizungsanlage. Nach Freigabe der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Defekt wird von der Hausverwaltung behoben. Vorsorglich war ein Rettungswagen vor Ort, Personen wurden aber keine verletzt. Die Feuerwehr Schopfheim war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell