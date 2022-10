Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugin verhindert Fahrraddiebstahl

Kaarst (ots)

Am Samstag (08.10), gegen 22:20 Uhr, bemerkte eine Kaarsterin, wie sich an ihrer Straße ein Fahrraddiebstahl zutrug. Das Fahrrad stand an einer Hauswand an der Kleinenbroicher Straße und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Kaarsterin sah, dass ein Unbekannter das Hinterrad des Fahrrads angehoben hatte und es in Richtung Wattmannstraße schob. Sie reagierte sofort, öffnete das Fenster und rief lautstark in die Richtung des unbekannten Tatverdächtigten. Daraufhin lief sie durch die Hauseingangstüre auf die Straße. Der mutmaßliche Dieb ließ vom gestohlenen Fahrrad ab und flüchtete mit zwei weiteren Unbekannten, welche an der Kreuzung der Kleinenbroicher Straße / Am Spielmannsfalter standen. Diese hatten ebenfalls Fahrräder bei sich. Gemeinsam flüchteten sie in Richtung Oststraße.

Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Der Tatverdächtige war schlank und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Die beiden anderen Unbekannten waren dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 23 sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

