Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Vogtsburg im Kaiserstuhl - Am 12.02.2023, um 03:15 Uhr konnte in der Schloßbergstraße, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein PKW-Fahrer eines Elektrofahrzeugs festgestellt werden, bei dem eine Alkoholbeeinflussung vorlag. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Breisach untersagten die Weiterfahrt. Eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle, sowie eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt.

