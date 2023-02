POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall durch verschmutzte Fahrbahn

Freiburg (ots) - Dumpfe Schläge aus einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus wurde der Polizei am Sonntag, 12.02.2023 gegen 13.15 Uhr in der Straße Gündenhausen gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an und vor Ort konnten die immer wiederkehrenden Schlaggeräusche sowie ein optisches Beben der Hauswand festgestellt werden. Aufgrund möglicher ...

mehr