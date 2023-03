Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots)

Unverschlossen abgestellte Autos bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit. Am frühen Samstagabend konnte im Parkhaus in der Rosenstraße ein 26-Jähriger beim Diebstahl auf frischer Tat erwischt werden.

Der Mann machte sich an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen, was einer aufmerksamen Passantin auffiel. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen beim durchwühlen eines geparkten Autos antreffen und festnehmen. Die EC-Karte der Fahrzeugeigentümerin hatte der Beschuldigte bereits an sich genommen.

Weiterhin wurden bei dem Tatverdächtigen zwei Mobilfunktelefone und ein Ring aufgefunden. Für die Herkunft der Gegenstände hatte der Verdächtige keine plausible Erklärung. Hierbei könnte es sich ebenfalls um Diebesgut handeln. Die rechtmäßigen Eigentümer stehen derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|re

