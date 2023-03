POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) - Ein torreiches Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Freitagabend auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen mit einem 2:2. Insgesamt verfolgten 39779 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 457 Fans der Gästemannschaft. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für ...

mehr