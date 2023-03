Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben in der Nacht zu Montag in der Fackelstraße zugeschlagen. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.05 Uhr, stahlen die Unbekannten ein E-Bike, das in Höhe des Hauses Nummer 26 an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein hellblaues E-Bike der Marke "Rockrider" im Wert von etwa 1.000 Euro. Es wurde samt Schloss gestohlen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Fackelstraße aufgefallen sind, die sich an einem Fahrrad zu schaffen gemacht haben, oder denen das hellblaue E-Bike seit Montagmorgen irgendwo "ins Auge gestochen" ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell