POL-PPWP: Alkoholisiert am frühen Morgen

Kaiserslautern (ots) - Fahrraddiebe haben in der Nacht zu Montag in der Fackelstraße zugeschlagen. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.05 Uhr, stahlen die Unbekannten ein E-Bike, das in Höhe des Hauses Nummer 26 an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein hellblaues E-Bike der Marke "Rockrider" im Wert von etwa 1.000 Euro. Es wurde samt Schloss gestohlen. Zeugen, denen im ...

