Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat wen geschlagen - und warum?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist die Polizei am Sonntagabend in den Hilgardring gerufen worden. Zeugen hatten gegen halb neun telefonisch mitgeteilt, dass sich mehrere Jugendliche vor einem Wohnblock prügeln würden.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten drei Minderjährige an, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Ein 14-Jähriger hatte Verletzungen im Gesicht sowie am Hinterkopf. Das Trio berichtete, dass zwei junge Männer die Verletzungen verursacht hätten.

Als die mutmaßlichen Täter wenig später vor Ort auftauchten, gaben sie an, sich lediglich gewehrt zu haben, da der 14-Jährige als erster zugeschlagen habe. Über die Hintergründe des Streits wurden keine Angaben gemacht.

Die genauen Abläufe konnten wegen der widersprüchlichen Angaben vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

