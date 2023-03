Polizei Hagen

POL-HA: 46-jähriger Mann randaliert in seiner Wohnung und schaltet Sicherungen im Treppenhaus aus

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend (28.03.2023) in der Innenstadt einen 46-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in seiner Wohnung randalierte und dadurch zwei Polizeieinsätze auslöste. Bereits gegen 21.30 Uhr riefen Anwohner der Rembergstraße die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus und sagte den Beamten, dass der 46-Jährige durch Randale in seiner Wohnung die Nachbarschaft belästigt. Die Polizisten sprachen mit dem Mann und wiesen ihn auf die bevorstehende Nachtzeit hin. Er zeigte sich uneinsichtig und sagte den Beamten, dass er Musik mit seiner Trommel gemacht habe. Etwa eine Stunde später löste der 46-Jährige einen erneuten Einsatz aus. Er hatte sein Verhalten innerhalb der Wohnung nicht verändert und zusätzlich Sicherungen in einem Stromkasten im Hausflur ausgeschaltet. Der alkoholisierte Mann zeigte sich auch bei dem zweiten Polizeieinsatz uneinsichtig und war sich keiner Schuld bewusst. Zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen und eventuellen Auseinandersetzungen mit den Anwohnern nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. (sen)

