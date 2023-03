Polizei Hagen

POL-HA: Laubeneinbrüche in Boeler Kleingartenanlage

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, rief ein 68-Jähriger die Polizei gegen 15 Uhr zu einer Kleingartenanlage in die Malmkestraße. Unbekannte waren in sein Gartenhaus eingebrochen. Dazu verborgen sie die Gitterstäbe vor einem Fenster und zerschlugen anschließend das Glas. Auch in fünf weitere Lauben stiegen die Täter ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Einbrecher schlugen ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht von Montag auf Dienstag zu. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. Beratungstermine zum Schutz gegen Einbrecher bietet das Hagener Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02331 986 1528 an. (hir)

