Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Wohnungseinbruch

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Samstag, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 16.45 Uhr, in eine Wohnung in der Hegaustraße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte der Täter alle Zimmer, erbeutete jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden in Höhe bislang unbekannter Höhe. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell