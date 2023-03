Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fußgängerin in der Innenstadt - 72-jährige Frau leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen (28.03.2023) in der Innenstadt eine 72-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 07.15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem grauen Seat über die Hochstraße und wollte nach links auf den Bergischen Ring einbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Hagener die Fußgängerin, die die Fahrbahn dort überqueren wollte. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 31-Jährige eine Kollision mit der Fußgängerin nicht vermeiden. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

