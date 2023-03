POL-HA: Unfall am Emilienplatz - 8-jähriges Mädchen verletzt

Hagen-Haspe (ots) - Bei einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter wurde ein 37-jähriger Mann am Montagabend (27.03.2023) in Haspe mit einem Messer leicht verletzt. Der in Hagen wohnhafte Mann war, gegen 23.10 Uhr zu Fuß in der Kurze Straße unterwegs. Dort traf er auf den unbekannten Täter. ...

