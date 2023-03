Polizei Hagen

POL-HA: 33-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein 33-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Montagmittag (27.03.2023) bei einem Alleinunfall im Hochschulviertel schwer. Gegen 12.00 Uhr fuhr der Hagener mit seiner Kawasaki über die Haldener Straße in Richtung Feithstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Auf der Seite liegend rutschte der 33-Jährige mit seinem Fahrzeug noch einige Meter nach links und kollidierte dabei mit zwei dort geparkten Autos. Bei dem Unfall verletzte der Hagener sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Haldener Straße zwischen der Erikastraße und der Rubenstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

