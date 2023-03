Polizei Hagen

POL-HA: Wer kommt nach Hagen und wer geht? - Schwerpunktdienst der Polizei Hagen kontrolliert am Wochenende am Bahnhof

Hagen-Mittelstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 26.03.2023, kontrollierten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei erneut zahlreiche Personen auf dem Berliner Platz und der Umgebung des Hauptbahnhofes. Unter anderem wurde ein 33-jähriger Mann, welcher sich am Hagener ZOB aufhielt und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, durch die Polizisten kontrolliert. Bei ihm wurde bei einer Durchsuchung Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Ein junger Erwachsener, welcher nach einer Partynacht in Köln einen kurzen Aufenthalt in Hagen einlegte, wurde durch die Beamten ebenfalls kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten Amphetamin auf. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Außerdem kontrollierten die Polizisten einen 25-Jährigen, welcher mit dem Zug nach Hagen gereist war. Er händigte den Beamten bereits vor der Durchsuchung mehrere Tütchen und Dosen mit Betäubungsmitteln aus. Hierbei handelt es sich vermutlich um Ecstasy und Amphetamin. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen einen 28-Jährigen aus Bochum eingeleitet. Dieser führte Haschisch mit sich. Auch in der kommenden Zeit werden Kontrollen verstärkt umgesetzt und bei Verstößen konsequent Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell