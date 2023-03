Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter verletzt 37-Jährigen bei Auseinandersetzung in Haspe mit Messer - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter wurde ein 37-jähriger Mann am Montagabend (27.03.2023) in Haspe mit einem Messer leicht verletzt. Der in Hagen wohnhafte Mann war, gegen 23.10 Uhr zu Fuß in der Kurze Straße unterwegs. Dort traf er auf den unbekannten Täter. Später sagte der 37-Jährige, dass der Mann ohne erkennbaren Grund auf ihn zukam und ihm in sein Gesicht geschlagen hat. Bei einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung holte der Täter ein Messer hervor und verletzte den 37-Jährigen damit leicht am Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Er wird als etwa 175 cm bis 180 cm groß und schlank beschrieben und hatte dunkle Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil und einer blauen Jeanshose. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Hagener Krankenhaus. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

