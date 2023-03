Polizei Hagen

POL-HA: 39-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Zweijähriger Sohn saß ohne Helm mit auf dem Fahrzeug

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte zogen am Montagabend (27.03.2023) in Wehringhausen einen 39-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und ein Kleinkind ohne Helm mit seinem Fahrzeug beförderte. Gegen 21.30 Uhr fiel ihnen der in Hagen wohnhafte Mann auf, als er mit seinem Roller von der Ewaldstraße aus kommend in die Lange Straße einbog. Zwischen den Beinen des Mannes saß ein Kleinkind ohne Helm. Die Beamten hielten den Roller umgehend an. Bei der Verkehrskontrolle fanden sie heraus, dass es sich bei dem Kind um den zweijährigen Sohn des 39-Jährigen handelte. Weiterhin ermittelten sie, dass gegen den Mann ein aktuelles Fahrverbot bestand und er folglich ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

