Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen erlitt eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin am Mittwochmittag bei einem Unfall in der Wimpfener Straße in Heilbronn. Die 16-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr von der Neckartalstraße auf die Wimpfener Straße in Heilbronn ein. In der engen Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte die junge Frau mit einem Lastwagen. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Zweiradfahrerin wenig später daran verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Wimpfener Straße zwischen den Einmündungen zur Landesstraße 1100 und der Buchener Straße bis gegen 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell