Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schulstraße. Ein 34-jährige Fahrerin eines Mazda wollte von dort über einen abgesenkten Bordstein nach links auf die Marlishäuser Straße einbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 40-jährige Mopedfahrerin auf der Marlishäuser Straße in Richtung Arnstadt. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeugführer. Die Mopedfahrerin kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit. (jd)

