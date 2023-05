LPI-GTH: Ausuferndes Lagerfeuer rechtzeitig gelöscht

Gotha (ots) - Ein 57-jähriger VW-Fahrer wollte gestern Nachmittag von der Straße "Hoher Sand" in den Mühlgrabenweg einfahren. Er missachtete offenbar die Vorfahrt eines herannahenden Mercedes nicht und kollidierte mit dem Fahrzeug der 47-Jährigen. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 57-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr