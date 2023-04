Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schlägerei vor einem Lebensmittelgeschäft

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Um 21:50 Uhr, am Samstag (24. April) wurden Zeugen auf eine heftige Auseinandersetzung mehrerer junger Männer aufmerksam. Bei der Schlägerei wurde ein augenscheinlich männliches Opfer getreten und unter anderem mit einem Gürtel geschlagen. Die Tat ereignete sich vor einem Supermarkt an der Straße Am Landabsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Einer der Täter war zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und etwa 90 Kilo schwer. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach arabisch. Er war mit einem blauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Die weiteren Personen waren etwa 180 Zentimeter groß, schlank und alle zirka 20 Jahre alt.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Lebensmittelgeschäftes Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell