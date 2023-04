Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Überholmanöver absichtlich touchiert

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Samstag, 22. April, kam es gegen 1.25 Uhr auf der L 228 zwischen Randerath und Lindern zu einem Verkehrsdelikt. Ein 20-jähriger Mann aus Alsdorf holte eine 20-jährige Frau an der Diskothek ab. Dabei fiel ihm ein Pkw auf, dessen Fahrer mehrmals hupte und aus dem Fahrzeug rief. Als er in Richtung Randerath und dann in Richtung Lindern weiterfuhr, habe er bemerkt, dass dieser Pkw in gleicher Richtung vor ihm unterwegs war. Auf der L 228 zwischen Randerath und Lindern habe er zum Überholen des Fahrzeugs angesetzt. Als sich sein Wagen in Höhe des anderen Pkw befunden habe, habe dessen Fahrer augenscheinlich absichtlich nach links gelenkt, so dass sein Pkw den Überholenden touchierte. Dem Alsdorfer sei es gelungen, ein Abkommen von der Fahrbahn zu vermeiden und den Überholvorgang abzuschließen. Am Ortseingang Lindern habe er dann seinen Pkw angehalten und dabei bemerkt, dass der Fahrer des anderen Fahrzeugs ihm gefolgt war. Daraufhin fuhr er weiter, konnte aufgrund mangelnder Ortskenntnisse aber nicht sagen, welche Straßen er passierte. Auf der Kreisstraße 6 in Lindern habe er erneut angehalten, woraufhin auch das andere Fahrzeug stoppte, der Fahrer ausgestiegen sei und in der Folge gegen das Heck des Alsdorfer Pkw getreten habe. Dann habe sich das Fahrzeug in Richtung Lindern entfernt. Im Pkw hätten zum Zeitpunkt des Geschehens vier Personen gesessen. Das Fahrzeug des Alsdorfers wurde durch das Geschehen beschädigt. Am Kotflügel, der Beifahrertür sowie der vorderen Felge konnten Beschädigungen festgestellt werden. Auch durch den Tritt kam es zu sichtbaren Beschädigungen. Durch die Einsatzleitstelle wurde die Polizei Aachen über das Geschehen informiert. Die Beamten dort konnten den Wagen antreffen und kontrollieren. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und Spuren am Pkw gesichert. Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell