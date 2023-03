LPI-J: Rote Ampel übersehen

Weimar (ots) - In der Damaschkestraße verschaffte sich ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Donnerstag widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück. Abgesehen hatte es der Unbekannte auf den Fahrradunterstand des Mehrfamilienhauses. Mit dem entsprechenden Werkzeug in der Tasche machte er sich in der Folge an einem einbetonierten Stahlrohr zu schaffen, um so ein dort angeschlossenes E-Bike im Wert von etwa 3.000 zu entwenden. Hinweise zu einem Tatverdächtigen gibt es zum ...

