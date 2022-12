POL-SU: Zu schnell und unter Drogeneinfluss erwischt

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag (29.11.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in Troisdorf an der Mendener Straße ein. Als die Eigentümerin gegen 08:30 Uhr ihre Lokalität betreten wollte, bemerkte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe und ein offen stehendes Fenster. Am Vortag hatte sie das Restaurant gegen 22:15 Uhr verlassen. Erbeutet wurden rund 500 Euro Bargeld und ein Tablet. Wer hat etwas Verdächtiges in der Nacht wahrgenommen? ...

