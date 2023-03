Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anzeige für Radfahrer

Weimar (ots)

Weil er entgegen der Vorschriften in der Weimarer Fußgängerzone mit dem Fahrrad unterwegs war, geriet am Donnerstagnachmittag ein 37-Jähriger in eine Polizeikontrolle. Das dafür vorgesehene Verwarngeld in Höhe von 25 Euro sollte aber das kleinste Problem des aus Gotha stammenden Mannes werden. Das Verhalten des Mannes ließ den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem mit ihm durchgeführten Drogenvortest. In der Folge fanden die Beamten in den Sachen des Mannes zwei unterschiedliche Substanzen, bei denen es sich augenscheinlich auch um Betäubungsmittel handelte. Die Drogen wurden beschlagnahmt, gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

