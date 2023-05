Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seniorin Opfer eines Trickbetrugs geworden

Landkreis Gotha (ots)

Eine 86 Jahre alte Seniorin wurde gestern Opfer eines Trickbetruges. Unbekannte Anrufer gaben sich als Polizistin und Staatsanwalt aus und legendierten, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um die "Tochter freizulassen" sollte die Geschädigte eine "Kaution" von 50.000 Euro zahlen. Die Unbekannten hielten die 86-Jährige in der Leitung und schickten währenddessen einen Kurier vorbei. Die Seniorin übergab mehrere Tausend Euro an der Haustür an den Unbekannten. (ah)

