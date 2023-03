Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 27. Benefizkonzert Ende April in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 29. April um 19:30 Uhr findet das diesjährige Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Neubrandenburg - in der Neubrandenburger Konzertkirche statt. In diesem Jahr wieder in gewohnter Weise mit kompletter Auslastung.

Unter Leitung von Dirigent Daniel Klein wird die Neubrandenburger Philharmonie die Konzertbesucher mit Werken von Smetana, Dvorak, Strauss und Debussy auf eine musikalische Reise quer durch Europa mitnehmen.

Mit dem Benefizkonzert werden wieder zahlreiche ehrenamtliche Vereine unterstützt. Gegenwärtig steht dank der langjährigen Unterstützung von Firmen der Region eine Spendensumme von etwa 14.000 Euro zu Buche. Als hauptbegünstigter Verein wurde in diesem Jahr das lokale Projekt "Radeln ohne Alter in Neubrandenburg" ausgewählt. Außerdem werden Spenden unter anderem an Hilfsaktionen für Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie dem Erdbeben in der Türkei und Syrien verteilt und wie immer auch an verschiedene regionale Vereine.

Karten für das Benefizkonzert sind beim Ticketservice Neubrandenburg erhältlich. Mögliche Restkarten wird es an der Abendkasse geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell