Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall mit Flucht

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, den 21.02.2023 um 16:30 Uhr, befuhr eine 85-jährige Fahrerin eines VW Golfs die Obersülzer Straße von Obersülzen in Fahrtrichtung Grünstadt Zentrum. Auf der Obersülzer Brücke kam ihr ein blauer Kleinwagen entgegen, welcher im Kurvenbereich auf ihre Fahrbahn kam und das Fahrzeug der 85-jährigen Frau touchierte. Durch die Kollision löste sich u.a. die Heckstoßstange des VWs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro an ihrem VW. Der blaue Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Obersülzen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 -93120 oder per E-Mai: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell