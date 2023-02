Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Einbrüche in Gartenhäuser...

Neustadt/Weinstraße OT Lachen-Speyerdorf (ots)

...wurden am Samstag den 25.02.2023 im Bereich des Hambacher Wegs in Neustadt/Wstr. festgestellt. Es wurden mehr als ein Dutzend Gartenhäuser und mehrere Wohnwägen aufgebrochen. Aus diesen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Es konnten im Rahmen der polizeilichen Spurensicherung mehrere Spuren festgestellt und gesichert werden. Aufgrund des umfangreichen Tatortes sind noch nicht alle Geschädigte namentlich bekannt. Sollte es weitere Geschädigte in dieser Sache geben, so können diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der unten bezeichneten Adresse / Telefonnummer wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell