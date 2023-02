POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Grünstadt - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Grünstadt

Am Dienstag, den 21.02.2023, parkte ein 36-jähriger seinen weißen VW Touran gegen 13:00 Uhr in der Obersülzer Straße, im Einmündungsbereich zur Straße "Verladeplatz", in Grünstadt am Fahrbahnrand. Als der PKW-Fahrer gegen 22:00 Uhr wieder zu seinem PKW zurücklief, stellte er einen erheblichen Schaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Schaden durch ein rotes, ausparkendes Fahrzeug der Stellplätze gegenüber verursacht wurde. Der Schaden am VW Touran wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 - 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

