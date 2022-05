POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr mit Kleintransportern - Korrektur des Kontrolltags

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Heidelberg-Neuenheim: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Neuenheim ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Einbrecher durch eine Tür im rückwärtigen Bereich der Schule in der Humboldstraße in das Gebäude ein. Mit einem im ...

