Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus einem Kleintransporter in Beckeln +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende einen geparkten Kleintransporter aufgebrochen, wurden aber von Zeugen überrascht.

Dabei verschafften sie sich am Samstag, 06. August 2022, gegen 23:10 Uhr, in Holzhausen Zutritt zur Ladefläche. Beim Ausladen von Werkzeugen wurden sie gestört und flüchteten mit einem dunklen Kombi in Richtung Beckeln. Am Kleintransporter entstand geringer Sachschaden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

