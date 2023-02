Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230216.1 Heide: Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Heide (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Heide einen Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen haben dürfte. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis war, bleibt zu prüfen.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte am Wulf-Isebrand-Platz einen Golf, in dem sich vier Personen befanden. In dem VW nahmen die Einsatzkräfte erheblichen Alkoholgeruch und den nach Cannabis wahr. Auf Nachfrage räumte der Fahrer ein, zuvor Cannabis erworben und geraucht zu haben. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, ein Atemalkoholtest lieferte einen ganz geringen Wert von weniger als 0,1 Promille. Ob der 28-Jährige ohne Führerschein unterwegs war, bleibt zu prüfen. In jedem Fall erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss.

Merle Neufeld

