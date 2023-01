Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Meiningen (ots)

15.000 Euro Unfallschaden und zwei Leichtverletzte waren das Resümee eines Auffahrunfalls, der sich Dienstagmorgen in der Bernhardstraße in Meiningen ereignete. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer übersah einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Opel und fuhr auf. Auch der davor befindliche BMW wurde in Mitleidenschaft gezogen. Beide Autofahrerinnen kamen zur medizinischen Versorgung ins Klinikum.

