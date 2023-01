Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Beute

Dermbach (ots)

In der Zeit vom 23.12.2022 bis Dienstagvormittag betraten bislang unbekannte Täter das Grundstück einer Firma in der Wiesenthaler Straße in Dermbach. Sie beschädigten ein Lagerzelt, indem sie die Plane aufschlitzen und verursachten somit einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher gestört wurden, da nichts entwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Salzunger Polizei in Verbindung zu setzen (03595 551-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell