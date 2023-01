LPI-SHL: Berauscht und alkoholisiert mit getuntem Roller unterwegs

Bad Salzungen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den Jahreswechsel gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück in der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen. Hier beschädigten sie ein Aufbewahrungsbox und entwendeten eine Heckenschere aus dem dort befindlichen Schuppen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 15:45 Uhr. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Salzunger Polizei (03695 551-0). Rückfragen bitte ...

