Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Gymnasium mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

6.000 Euro Sachschaden verursachten Schmierfinke zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 6.45 Uhr, an einer Schule in der St.-Rochus-Straße in Buchen. Da momentan Malerarbeiten an der Schule stattfinden, befanden sich dort offen zugängliche Farbeimer. Mit dieser Farbe beschmierten die Unbekannten die Außenwände und Fenster im Untergeschoss des Gymnasiums. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mudau: LKW-Fahrer nach Unfall gesucht

Am Donnerstagmorgen verursachte eine 18-jährige Skoda-Fahrerin auf der Landesstraße 523 bei Mudau einen Unfall mit einem LKW. Als sie anhielt, um Unfalldaten austauschen zu können, fuhr der LKW, vermutlich, weil der Fahrer den Unfall nicht bemerkte, weiter. Gegen 7.10 Uhr kollidierte der Skoda Fabia der 18-Jährigen beim Überholvorgang leicht mit einem orange-schwarzen LKW. Der Sachschaden am PKW liegt bei geschätzten 1.000 Euro, wo der LKW beschädigt wurde ist nicht bekannt. Der beteiligte LKW-Fahrer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Daimlerstraße in Buchen und flüchtete anschließend. Ein 32-Jähriger hatte seinen Opel Zafira gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 7.25 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmittag auf einem Schotterparkplatz in der Mühltalstraße in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 46-Jährige hatte ihren VW Tiguan gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Haßmersheim: Roller gestohlen - Spritztour endet in Flammen

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Montagabend einen Motorroller der Marke Generic, Typ Explorer in Haßmersheim und beging damit mehrere Straftaten. Der Roller wurde zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr in der Marktstraße entwendet. Anschließend muss die unbekannte Person durch das Ortsgebiet Haßmersheim auf den Feldweg Krautgarten in Richtung Landesstraße 529 gefahren sein. Am Übergang von der Schotterpiste auf den Asphalt folgte eine scharfe Linkskurve, in der das Mofa aus bislang unbekannten Gründen zu Fall kam. Nachdem der Roller etwa fünf Meter gerutscht war, blieb er mitten auf dem Feldweg liegen. Kurz darauf entzündete sich der Roller und brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Diese gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

