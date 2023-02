Bickenbach/Darmstadt (ots) - Erfolgreich verhindern konnte die Polizei eine Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern am Freitagabend (03.02.2023). An dem größeren Polizeieinsatz in Bickenbach waren rund 30 Streifen beteiligt. Gegen 22.50 Uhr befanden sich etwa 250 Darmstädter Fußballfans im Zug auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Sandhausen. Die Polizei ...

mehr