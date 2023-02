Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reichelsheim (ots)

Zwischen Samstag (21.01.) und Samstag (28.01.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Bismarckstraße 22 in 64385 Reichelsheim. Dabei wurde ein geparkter blauer VW Passat am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Erbach Odenwald unter der Telefonnummer 06062 - 9530 entgegen.

Berichterstatterin: Köbel, PK'in

