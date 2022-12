POL-KA: (KA) Karlsbad - Kollision mit Leitpfosten

Karlsruhe (ots) - Drei Verletzte sind die Bilanz einer Polizeikontrolle am Montagnachmittag in Blankenloch. Nachdem bei der Polizei gegen 16.20 Uhr eine Meldung einging, wonach mehrere Personen Sperrmüll vor einem Wohngebäude in der Lorenzstraße verbrennen würden, sollten die Verantwortlichen kontrolliert werden. Ein 23-Jähriger widersetzte sich dabei gegen die ...

mehr