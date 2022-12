POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots) - Am Freitagabend kletterten unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Königsteiner Straße in Hattingen. Dort schlugen sie die Scheibe der Balkontür ein und durchsuchten die Wohnräume. Es wurden diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr