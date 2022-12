POL-KA: (KA) Stutensee - Junger Mann widersetzt sich Kontrolle und verletzt Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) - Im Bereich Ettlingen sind am vergangenen Wochenende mehrere Wohnungseinbrüche von bislang unbekannten Tätern begangen worden. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser waren am Freitagnachmittag zu verzeichnen. In Burbach wurden Einbrecher gegen 18.00 Uhr von dem Hauseigentümer in der Straße Am ...

