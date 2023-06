POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Zwei PKW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstagabend zwei PKW in Wertheim auf. Zunächst wurde bei einem BMW 320 D auf dem Mainplatz eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der PKW stand zwischen 17.05 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Tauberparkplatz. Gegenstände wurden nicht entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr wurde die Seitenscheibe eines VW Touran auf einem Parkplatz in der Straße "Untere Leberklinge" eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Google Pixel 6 entwendet. Der gesamte Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Großrinderfeld: Eine Schwerverletzte nach Unfall

Eine Schwerverletzte Person und geringer Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagabend auf der Landesstraße 578 bei Großrinderfeld. Eine 19-Jährige fuhr gegen 20.55 Uhr mit ihrem Ford Ka von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Großrinderfeld. In einer abschüssigen Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach und kam im linksseitigen Bankett auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die junge Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am PKW wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Igersheim: Mit Drei Promille und gefälschtem Führerschein Auto gefahren

Über 3,1 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Tauberbischofsheimer Polizeistreife am Donnerstagabend in Igersheim an. Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da er am Parkplatz eines Schnellimbisses feststellen konnte, dass zwei anscheinend betrunkene Männer in einen PKW einstiegen und weg fuhren. Als das Fahrzeug gegen 20.45 Uhr durch eine Polizeistreife festgestellt und angehalten werden konnte, bestätigte sich der Verdacht des Zeugen. Bei der Kontrolle händigte der 45-Jährige Fahrer des PKW einen gefälschten ausländischen Führerschein aus, eine tatsächliche Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und kann nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

